Ausblick: Medistim ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Medistim ASA wird am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,22 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,35 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 180,0 Millionen NOK gegenüber 169,1 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,95 NOK, gegenüber 8,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 781,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 699,8 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at