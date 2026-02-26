Medistim ASA Aktie
Ausblick: Medistim ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Medistim ASA wird am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,51 NOK. Im Vorjahresquartal waren 1,16 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,13 Prozent auf 174,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Medistim ASA noch 151,1 Millionen NOK umgesetzt.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,98 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,67 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 692,7 Millionen NOK aus, im Gegensatz zu 556,2 Millionen NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
