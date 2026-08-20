Medistim ASA Aktie
WKN: A0D9B1 / ISIN: NO0010159684
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Medistim ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Medistim ASA wird am 21.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2,22 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Medistim ASA 2,35 NOK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Medistim ASA 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 180,0 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Medistim ASA 169,1 Millionen NOK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,95 NOK, gegenüber 8,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 781,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 699,8 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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