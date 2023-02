Ausblick: Medivir AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Medivir AB präsentiert in der am 15.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,280 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Medivir AB noch -0,440 SEK je Aktie verloren.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 1,9 Millionen SEK gegenüber 13,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 86,33 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,445 SEK, gegenüber -1,200 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 25,5 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at