Medivir AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3EFZT / ISIN: SE0020181014

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Medivir Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Medivir Registered präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Medivir Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,091 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Medivir Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 235,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,0 Millionen SEK im Vergleich zu 0,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,274 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,660 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 6,2 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 8,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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