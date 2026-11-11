MediWound Aktie
WKN DE: A110TG / ISIN: IL0011316309
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: MediWound gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MediWound wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,707 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,7 Millionen USD – ein Plus von 23,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MediWound 5,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,192 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,100 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 17,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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