Ausblick: MediWound präsentiert Quartalsergebnisse

MediWound äußert sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,650 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 80,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,360 USD je Aktie erzielt worden waren.

MediWound soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,162 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,030 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 18,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 20,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

