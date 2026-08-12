Ausblick: MediWound verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MediWound wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass MediWound im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,762 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,230 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 54,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MediWound für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,6 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,308 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,100 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 17,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at