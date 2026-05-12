Ausblick: MEDLEY gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MEDLEY wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,340 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,11 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 74,49 JPY je Aktie, gegenüber 30,62 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 46,19 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 36,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at