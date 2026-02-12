Ausblick: MEDLEY legt Quartalsergebnis vor

MEDLEY wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,14 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 78,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 14,60 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 26,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,66 Milliarden JPY gegenüber 7,66 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 51,64 JPY, gegenüber 86,17 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 37,23 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 29,30 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at