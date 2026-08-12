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WKN DE: A2PYB2 / ISIN: JP3921310003

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: MEDLEY legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MEDLEY gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 46,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MEDLEY ein EPS von 22,39 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MEDLEY in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 69,92 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 30,62 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 46,45 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 36,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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