MEDLEY Aktie
WKN DE: A2PYB2 / ISIN: JP3921310003
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: MEDLEY präsentiert Quartalsergebnisse
MEDLEY präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,87 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MEDLEY ein EPS von 14,67 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 28,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 80,97 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 30,62 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 46,30 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 36,79 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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