Medlin a Aktie
WKN DE: A41V2L / ISIN: US58507V1070
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Medline A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Medline A öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 26 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,295 USD. Dies würde einer Verringerung von 26,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Medline A 0,400 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,81 Prozent auf 7,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Medline A noch 6,64 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,46 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,43 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,91 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 28,43 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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