WKN DE: A41V2L / ISIN: US58507V1070

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Medline A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Medline A präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,238 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,78 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Medline A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,51 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,50 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 28,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 25,51 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Medline Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Medline Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Medline Inc Registered Shs -A-

