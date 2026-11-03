Ausblick: Medline A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Medline A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,343 USD. Dies würde einer Verringerung von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Medline A 0,400 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 23 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,53 Prozent auf 7,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Medline A noch 7,12 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD, gegenüber 1,43 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 25 Analysten auf durchschnittlich 31,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net