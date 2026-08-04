Ausblick: Medline A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Medline A veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,322 USD je Aktie gegenüber 0,420 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 23 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,51 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Medline A einen Umsatz von 6,89 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 31,08 Milliarden USD, gegenüber 28,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at