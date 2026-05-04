Ausblick: Mednax gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mednax gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,380 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 58,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,240 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Mednax im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 465,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,63 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,24 USD, gegenüber 1,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at