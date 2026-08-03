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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Mednax präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mednax lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,591 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 468,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 478,5 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,94 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,94 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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