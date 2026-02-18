Mednax Aktie

WKN DE: A0RELL / ISIN: US58502B1061

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mednax vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mednax öffnet am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,538 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mednax 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 486,2 Millionen USD gegenüber 502,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,21 Prozent.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,08 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,190 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,90 Milliarden USD, gegenüber 2,01 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Mednax Inc

Analysen zu Mednax Inc

