Ausblick: Mednax vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mednax öffnet am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,538 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mednax 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 486,2 Millionen USD gegenüber 502,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,21 Prozent.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,08 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,190 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,90 Milliarden USD, gegenüber 2,01 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at