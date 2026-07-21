Medpace Holdings Aktie

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WKN DE: A2APTV / ISIN: US58506Q1094

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Medpace gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Medpace wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,29 Prozent auf 689,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Medpace noch 603,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,77 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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