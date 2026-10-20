Ausblick: Medpace präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Medpace lädt am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 4,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,86 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,27 Prozent auf 714,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Medpace noch 659,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,61 USD im Vergleich zu 15,28 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,85 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at