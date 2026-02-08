Medpace Holdings Aktie
Ausblick: Medpace verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Medpace äußert sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Medpace im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,19 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,67 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Medpace 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 689,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 28,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Medpace 536,6 Millionen USD umsetzen können.
Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,80 USD, gegenüber 12,63 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 2,51 Milliarden USD im Vergleich zu 2,11 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
