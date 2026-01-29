Ausblick: Medplus Health Services präsentiert Quartalsergebnisse

Medplus Health Services wird am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,80 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,84 INR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,53 Prozent auf 17,73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,16 INR je Aktie, gegenüber 12,57 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 66,88 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 61,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at