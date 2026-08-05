MedTech Acquisition Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EP5W / ISIN: US89680M1018
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: MedTech Acquisition informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MedTech Acquisition lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,155 USD. Das entspräche einem Gewinn von 42,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,270 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,39 Prozent auf 10,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,290 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 52,4 Millionen USD, gegenüber 45,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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