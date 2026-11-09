MedTech Acquisition Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3EP5W / ISIN: US89680M1018

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: MedTech Acquisition stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MedTech Acquisition lädt am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,127 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,960 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 21,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MedTech Acquisition einen Umsatz von 11,6 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,331 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,840 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 45,2 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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