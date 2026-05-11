MedTech Acquisition Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EP5W / ISIN: US89680M1018
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: MedTech Acquisition vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
MedTech Acquisition präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass MedTech Acquisition für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,158 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,376 USD, gegenüber -1,840 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 60,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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