16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Medtronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Medtronic gibt am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

26 Analysten schätzen, dass Medtronic für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 23 Analysten von einem Zuwachs von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,91 Milliarden USD gegenüber 8,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,65 USD im Vergleich zu 3,61 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 36,05 Milliarden USD, gegenüber 33,54 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

