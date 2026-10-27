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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Meesho legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meesho wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,222 INR. Dies würde einen Gewinn von 76,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Meesho -0,960 INR je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 39,99 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 30,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Meesho einen Umsatz von 30,74 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,851 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,110 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 175,71 Milliarden INR, gegenüber 126,26 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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