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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Meesho verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Meesho wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,277 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Meesho noch ein Verlust pro Aktie von -0,680 INR in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 36,16 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 44,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 25,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,874 INR, wohingegen im Vorjahr noch -3,110 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 170,59 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 126,26 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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