MEEZA QSTP LLC Registered Shs Reg S Aktie

MEEZA QSTP LLC Registered Shs Reg S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: QA000PK2KD10

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:01:06

Ausblick: MEEZA QSTP LLC Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MEEZA QSTP LLC Registered gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,028 QAR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MEEZA QSTP LLC Registered ein EPS von 0,020 QAR je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 36,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 85,8 Millionen QAR. Dementsprechend geht der Experte bei MEEZA QSTP LLC Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 117,4 Millionen QAR aus.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,107 QAR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,100 QAR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 524,6 Millionen QAR, gegenüber 403,3 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MEEZA QSTP LLC Registered Shs Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu MEEZA QSTP LLC Registered Shs Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MEEZA QSTP LLC Registered Shs Reg S 3,49 -0,20% MEEZA QSTP LLC Registered Shs Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX eröffnet stabil -- DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in die Sitzung. Der deutsche Leitindex eröffnet währenddessen mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen