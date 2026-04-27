Ausblick: MEEZA QSTP LLC Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MEEZA QSTP LLC Registered gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,028 QAR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MEEZA QSTP LLC Registered ein EPS von 0,020 QAR je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 36,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 85,8 Millionen QAR. Dementsprechend geht der Experte bei MEEZA QSTP LLC Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 117,4 Millionen QAR aus.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,107 QAR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,100 QAR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 524,6 Millionen QAR, gegenüber 403,3 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at