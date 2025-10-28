Ausblick: MEEZA QSTP LLC Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MEEZA QSTP LLC Registered wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,021 QAR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 QAR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 13,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 80,1 Millionen QAR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 91,0 Millionen QAR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,102 QAR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,090 QAR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 410,1 Millionen QAR in den Büchern stehen werden, gegenüber 374,2 Millionen QAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at