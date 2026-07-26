Ausblick: MEEZA QSTP LLC Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MEEZA QSTP LLC Registered öffnet am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,025 QAR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 QAR erwirtschaftet worden.

MEEZA QSTP LLC Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,4 Millionen QAR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,8 Millionen QAR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,102 QAR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,100 QAR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 503,7 Millionen QAR umgesetzt werden sollen, gegenüber 403,3 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at