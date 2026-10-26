MEGA P&C Advanced Materials Aktie

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,734 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 407,7 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company 461,0 Millionen CNY umsetzen können.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,64 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,98 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,73 Milliarden CNY, gegenüber 1,70 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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