MEGA P&C Advanced Materials Aktie
WKN DE: A41L8E / ISIN: CNE100006DN9
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,734 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 407,7 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company 461,0 Millionen CNY umsetzen können.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,64 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,98 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,73 Milliarden CNY, gegenüber 1,70 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company Limited Registered Shs -A-
Analysen zu MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company Limited Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.