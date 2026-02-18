Megacable Hldgs SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 a Aktie

Ausblick: Megacable Hldgs SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Megacable Hldgs SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 A wird am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Megacable Hldgs SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,834 MXN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Megacable Hldgs SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,14 Milliarden MXN abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,50 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,53 MXN. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,66 MXN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 35,49 Milliarden MXN, nachdem im Fiskaljahr zuvor 32,84 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

