Ausblick: Megacable Hldgs SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Megacable Hldgs SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 A präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,972 MXN. Im Vorjahresquartal waren 0,840 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent auf 9,32 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,61 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,19 MXN im Vergleich zu 1,76 MXN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 38,05 Milliarden MXN, gegenüber 35,43 Milliarden MXN ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at