Ausblick: Megacable Hldgs SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Megacable Hldgs SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 A lädt am 03.02.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,19 MXN. Dies würde einem Zuwachs von 9,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Megacable Hldgs SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 A 1,09 MXN je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,28 Milliarden MXN – das würde einem Zuwachs von 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,78 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,20 MXN je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,09 MXN je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 24,39 Milliarden MXN, gegenüber 22,38 Milliarden MXN im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

