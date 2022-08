Ausblick: Megalith Financial Acquisition A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Megalith Financial Acquisition A öffnet am 15.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,200 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 100 Prozent erhöht. Damals waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 17,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 26,7 Millionen USD gegenüber 22,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,830 USD, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 109,0 Millionen USD im Vergleich zu 94,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at