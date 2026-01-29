Meghmani Finechem Aktie

Meghmani Finechem für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DUPE / ISIN: INE071N01016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Meghmani Finechem zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Meghmani Finechem wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 7,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte Meghmani Finechem einen Gewinn von 24,25 INR je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 9,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,45 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Meghmani Finechem für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,84 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 58,40 INR im Vergleich zu 84,68 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 24,75 Milliarden INR, gegenüber 25,18 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Meghmani Finechem Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Meghmani Finechem Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Meghmani Finechem Ltd Registered Shs 1 027,05 -2,88% Meghmani Finechem Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen