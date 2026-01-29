Meghmani Finechem Aktie
Ausblick: Meghmani Finechem zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Meghmani Finechem wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 7,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte Meghmani Finechem einen Gewinn von 24,25 INR je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 9,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,45 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Meghmani Finechem für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,84 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 58,40 INR im Vergleich zu 84,68 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 24,75 Milliarden INR, gegenüber 25,18 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
