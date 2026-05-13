Ausblick: MEGMILK SNOW BRAND präsentiert Quartalsergebnisse

MEGMILK SNOW BRAND präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 131,36 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 522,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MEGMILK SNOW BRAND 21,10 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 147,02 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MEGMILK SNOW BRAND einen Umsatz von 146,07 Milliarden JPY eingefahren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 486,05 JPY je Aktie, gegenüber 205,93 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 612,75 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 615,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at