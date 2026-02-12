MEGMILK SNOW BRAND Aktie
WKN DE: A0YAV2 / ISIN: JP3947800003
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: MEGMILK SNOW BRAND stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MEGMILK SNOW BRAND wird am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 85,07 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MEGMILK SNOW BRAND 49,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 161,89 Milliarden JPY gegenüber 158,10 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 492,85 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 205,93 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 620,50 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 615,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd
|
12.02.26
|Ausblick: MEGMILK SNOW BRAND stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: MEGMILK SNOW BRAND präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: MEGMILK SNOW BRAND zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: MEGMILK SNOW BRAND veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd
|3 460,00
|-3,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.