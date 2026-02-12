MEGMILK SNOW BRAND Aktie

WKN DE: A0YAV2 / ISIN: JP3947800003

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: MEGMILK SNOW BRAND stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MEGMILK SNOW BRAND wird am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 85,07 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MEGMILK SNOW BRAND 49,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 161,89 Milliarden JPY gegenüber 158,10 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 492,85 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 205,93 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 620,50 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 615,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Aktien in diesem Artikel

MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd 3 460,00 -3,35% MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd

