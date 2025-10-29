Ausblick: Meidensha mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Meidensha wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 45,48 JPY. Im Vorjahresquartal waren 23,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Meidensha 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 76,06 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Meidensha 65,12 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 372,25 JPY, gegenüber 407,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 331,13 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 301,10 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at