Ausblick: Meidensha mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Meidensha wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 172,49 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 276,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Meidensha im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 120,96 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,95 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 441,42 JPY, gegenüber 407,51 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 325,09 Milliarden JPY im Vergleich zu 301,10 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at