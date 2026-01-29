Ausblick: Meidensha vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Meidensha wird am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Meidensha im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 69,90 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 84,58 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,35 Prozent auf 76,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 388,87 JPY je Aktie, gegenüber 407,51 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 329,49 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 301,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

