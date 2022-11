Ausblick: Meiji legt Quartalsergebnis vor

Meiji präsentiert in der am 08.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 113,36 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,90 Prozent verringert. Damals waren 166,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 265,39 Milliarden JPY gegenüber 264,79 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 400,74 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 607,24 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1.048,49 Milliarden JPY, gegenüber 1.013,09 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at