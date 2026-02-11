Ausblick: Meiji zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Meiji stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 74,49 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 61,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Meiji 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 312,76 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Meiji 306,02 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 201,05 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 186,08 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.176,34 Milliarden JPY, gegenüber 1.154,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at