Mekonomen AB Aktie

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WKN DE: A0MYGM / ISIN: SE0002110064

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Mekonomen AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mekonomen AB wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,89 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,120 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mekonomen AB nach den Prognosen von 4 Analysten 4,59 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,51 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,36 SEK, gegenüber 0,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 18,42 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,01 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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