Ausblick: Mekonomen AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mekonomen AB wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,42 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 67,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,850 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Mekonomen AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,50 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,56 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,24 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,640 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,45 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,01 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at