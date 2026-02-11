Mekonomen AB Aktie
WKN DE: A0MYGM / ISIN: SE0002110064
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Mekonomen AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mekonomen AB wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,223 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,70 Prozent auf 4,57 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Mekonomen AB noch 4,65 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,36 SEK, gegenüber 7,74 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 18,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 18,05 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
