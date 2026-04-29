Melco Crown Entertainment Aktie

Melco Crown Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LF1J / ISIN: US5854641009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Melco Crown Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Melco Crown Entertainment äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen, dass Melco Crown Entertainment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,121 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,93 Prozent auf 1,32 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,509 USD je Aktie, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 5,34 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs)

mehr Nachrichten