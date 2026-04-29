Ausblick: Melco Crown Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Melco Crown Entertainment äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen, dass Melco Crown Entertainment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,121 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,93 Prozent auf 1,32 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,509 USD je Aktie, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 5,34 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at