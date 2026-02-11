Melco Crown Entertainment Aktie
WKN DE: A0LF1J / ISIN: US5854641009
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Melco Crown Entertainment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Melco Crown Entertainment wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,101 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Melco Crown Entertainment -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,23 Prozent auf 1,27 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,433 USD, gegenüber 0,100 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 5,15 Milliarden USD im Vergleich zu 4,64 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs)
|
11:30
|Melco attains world’s most Forbes Travel Guide Five-Star Awards in 2026 for any integrated resort operator (EQS Group)
|
11.02.26
|Ausblick: Melco Crown Entertainment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.01.26
|Melco’s 'House of Dancing Water' team is honored with Medal of Merit - Tourism by Macao Government for tourism contributions (EQS Group)
|
15.01.26
|Melco chef selected for global Young Chefs Programme (EQS Group)
|
24.11.25
|House of Dancing Water Premiere granted top honors at the 2025 TITAN Brand Awards (EQS Group)
|
05.11.25
|Ausblick: Melco Crown Entertainment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.25