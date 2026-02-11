Ausblick: Melco Crown Entertainment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Melco Crown Entertainment wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,101 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Melco Crown Entertainment -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,23 Prozent auf 1,27 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,433 USD, gegenüber 0,100 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 5,15 Milliarden USD im Vergleich zu 4,64 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at